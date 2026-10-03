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Bari Sardo
04 ottobre 2026 alle 00:20

Al Comune 120mila euro per le scuole 

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La graduatoria ministeriale colloca Bari Sardo al 25esimo posto su 169 Comuni italiani beneficiari di risorse dedicate alla scuola. Il Comune amministrato da Ivan Mameli ha percepito 120mila euro per interventi utili a eliminare le barriere architettoniche negli edifici scolastici del paese.

«Un altro importante risultato per le scuole di Bari Sardo. Le risorse del ministero dell’Istruzione e del merito permette di proseguire nel percorso di miglioramento e ammodernamento dei plessi». Lo dichiara il primo cittadino. All’investimento vanno aggiunti altri 70mila euro di risorse comunali per dotare di climatizzazione ciascuna delle aule scolastiche di tutti i plessi di Bari Sardo. «L’obiettivo è avere scuole sempre più accessibili, moderne, sicure e confortevoli per gli studenti e il personale scolastico. Destinare risorse alla scuola significa investire concretamente sul futuro della nostra comunità».

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