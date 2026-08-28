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Baunei.
29 agosto 2026 alle 00:26

Ai residenti uno sconto per le cale 

Iniziativa dell’infopoint turistico di Arbatax e di un operatore del settore 

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Voucher per i turisti residenti. Di fronte al calo delle presenze, gli operatori turistici provano a correre ai ripari con l’iniziativa “Un prezzo amico”, uno sconto per i residenti in Ogliastra che vogliono visitare la costa di Baunei. «Perché sono ancora tanti gli ogliastrini che, nonostante la vicinanza, non hanno mai avuto occasione di vedere dal mare luoghi celebri in tutto il mondo». A promuovere l’iniziativa è Sabrina Caredda, titolare di un infopoint in via Lungomare, in collaborazione con la motonave “Aquila d’oro”. «È un’idea che avevo in mente da tempo e che finalmente, grazie alla collaborazione con una società di Baunei, specializzata nel trasporto passeggeri», racconta Caredda.

Turisti in casa propria

«Perché non offrire agli ogliastrini la possibilità di conoscere, vivere e apprezzare una costa che, in qualche modo, appartiene anche a ciascuno di noi?». È da qui che nasce l’iniziativa dell’infopoint, pensata proprio per i residenti in Ogliastra: un’opportunità per scoprire le celebri cale della costa di Baunei attraverso una tariffa vantaggiosa e riservata. Anche perché è proprio vero che tanti ogliastrini non hanno mai avuto modo di scoprire quel paradiso naturale diventato icona del territorio su scala internazionale. Ma oltre a voler concedere un’escursione a prezzi più vantaggiosi rispetto a quelli ordinari, l’iniziativa dell’infopoint e della motonave nasconde anche un altro obiettivo: «Vuole essere un piccolo gesto concreto di riconoscenza verso la pazienza e la disponibilità dei residenti. Siamo consapevoli che le attività legate al turismo, soprattutto nei periodi di maggiore affluenza, possono comportare inevitabilmente qualche disagio per chi vive quotidianamente il territorio. Per questo - prosegue Caredda - abbiamo pensato che fosse importante restituire, nel nostro piccolo, qualcosa alla comunità che ci ospita e che ogni giorno condivide con noi la realtà di un territorio così vivo e frequentato».

In chiaroscuro

Quella che ha imboccato il rettilineo finale è una stagione che non verrà ricordata per numeri record. Tutt’altro. Gli operatori del settore non hanno mai fatto mistero sul calo di presenze, parlando di un 30 per cento in meno rispetto allo scorso anno. Per chiudere l’annata incentivando anche i turisti di casa, con settembre alle porte e un secondo, importante controesodo atteso per questo fine settimana, il binomio infopoint-motonave ha promosso un’iniziativa originale: «Il nostro - conclude Caredda - è un piccolo gesto per avvicinare ancora di più gli ogliastrini alle meraviglie che abbiamo la fortuna di avere a pochi chilometri da casa».

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