VaiOnline
Il vertice
13 febbraio 2026 alle 00:38

«Agire subito per salvare l’Europa» 

Mario Draghi pungola l’Ue: accelerare sul mercato unico e muovere i risparmi 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Bruxelles. Al “ritiro” dei leader europei nel castello fiammingo di Alden Biesen il messaggio politico è apparso subito chiaro: l'Unione avverte l'urgenza di reagire al peggioramento del quadro economico e alla pressione geopolitica globale e punta a tradurre già a marzo la riflessione sulla competitività in decisioni concrete. I 27 sono insomma pronti ad agire. A dominare la giornata sono stati gli interventi di Mario Draghi ed Enrico Letta, ascoltati con grande attenzione dai leader e seguiti ogni volta da confronti puntuali sulle ricette più urgenti.

Punto di riferimento

L'ex presidente della Bce ha evidenziato «il deterioramento del contesto economico» e «l'urgenza di affrontare tutte le questioni» già sollevate nel suo rapporto. Draghi ha insistito su più fronti: riduzione delle barriere nel mercato unico, mobilitazione del risparmio europeo, integrazione dei mercati dei capitali, interventi sui costi dell'energia e possibilità di ricorrere, se necessario, alle cooperazioni rafforzate. In particolare si è soffermato a lungo sul tema degli investimenti e sulla necessità di strumenti finanziari comuni, sui quali restano le aperture di Francia e Spagna, mentre ancora una volta dalla Germania ha alzato un muro. «Non posso approvare» il tema del finanziamento con eurobond, ha chiarito il cancelliere Friedrich Merz: la costituzione tedesca è chiara, si tornerà a parlare dei finanziamenti nel confronto sul nuovo Bilancio Ue, ha spiegato.

Passi in avanti

Il confronto con i leader è stato definito «molto sostanziale». Il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa ha parlato di un «senso di urgenza» condiviso tra i Ventisette e di «consenso unanime nella necessità di spingere sull'agenda della semplificazione» per «arrivare a risultati concreti in marzo». Alla linea dell'ex premier italiano si è affiancata quella di Enrico Letta, che ha indicato il completamento del mercato unico come risposta strategica alle pressioni globali. «Il Mercato unico è la nostra migliore risposta a Trump e il fondamento della nostra sovranità», ha spiegato ai leader.

Trattative

Nel mentre, ora che la sfida di Donald Trump incombe e l'assertività di Pechino si fa ogni giorno più pressante, l'urgenza costringe tutti i leader Ue a guardarsi allo stesso specchio. E il terreno si muove anche sotto il dossier, nella definizione di Giorgia Meloni, tra «i più divisi» di tutti: gli eurobond. I Ventisette non hanno preso decisioni - come impone il rito dei vertici informali -, ma hanno aperto qualche spiraglio per rimettere mano, nel giro di pochi mesi, alle fondamenta dell'Europa. A partire già da una roadmap per il mercato unico, ribattezzata da Ursula von der Leyen “One Europe, One Market”, pronta a essere approvata a marzo.

Questa volta però il muro contro muro è meno rigido alla luce dall'urgenza del quadro economico e geopolitico. «Non ci sono più tabù», ha evidenziato Emmanuel Macron. «Per innovare servono più finanziamenti pubblici, che piaccia o no». «Personalmente sono favorevole», ha detto la premier, marcando al momento l'unica distanza che la separa dalla visione dell'alleato tedesco Friedrich Merz. A dispetto dell'apertura del governatore della Bundesbank, Joachim Nagel, la linea del cancelliere non cambia: «Non posso approvare gli eurobond», ha ribadito, usando come scudo il vincolo costituzionale tedesco e relegando l'emissione comune «all'eccezione». Eppure, ha riconosciuto il cristiano-democratico, «l'epoca è nuova» e il finanziamento delle iniziative pubbliche è diventato «centrale».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La tragedia di Arbatax

Il racconto: via gli abiti per restare a galla

Ecco come si è salvato il superstite. L’inutile attesa della madre del comandante 
Roberto Secci RIPRODUZIONE RISERVATA
L’emergenza

Diga aperta, campi allagati

Allarme per l’invaso di Isili, l’acqua invade le colture della Marmilla 
Sonia Gioia Giovanni G. Scanu
trasporti

Continuità a singhiozzo: il volo parte tre ore dopo, rabbia sul Cagliari-Roma

Cgil all’attacco: «Mancava l’equipaggio» La nota di Aeroitalia: «Problema tecnico» 
Riccardo Spignesi
La visita

«Mattarella omaggia Grazia Deledda: un regalo al Nuorese»

Strade chiuse a partire da oggi nel capoluogo barbaricino 
Fabio Ledda
giustizia

Referendum, Gratteri finisce nella bufera

Il procuratore di Napoli: «Voteranno sì indagati e massoneria deviata» 