SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Il caso.
29 agosto 2026 alle 00:29

Aggressione verbale a Vannacci in aeroporto, identificato un 50enne 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Aggressione verbale con pesanti insulti al generale Roberto Vannacci. È accaduto al fast-track dell’area partenze dell’aeroporto di Cagliari-Elmas. A insultare Vannacci, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato un uomo di 50 anni che lavora in Sardegna. La Questura ha confermato l’episodio, sarebbe avvenuto giovedì. Il 50enne è stato identificato dagli agenti della Polaria, la Polizia di frontiera area italiana che lavora al “Mario Mameli”. Secondo alcune indiscrezioni nei confronti del generale sarebbero volati insulti pesanti. Tuttavia, fino a oggi, non risulta sia stata depositata alcuna denuncia formale nei confronti dell’uomo.

Sul caso è intervento il responsabile regionale di Futuro Nazionale, Gianluca Dessì: «In questi giorni abbiamo appreso una notizia delirante», si legge in una nota, «un uomo avrebbe insultato e aggredito verbalmente Roberto Vannacci in aeroporto perché avrebbe “saltato la fila”. Piccolo dettaglio: aveva acquistato il fast-track per sè e la famiglia. Ma il punto serio è un altro: in che società pensano di vivere quelli che ritengono normale aggredire e insultare una persona, per di più davanti alla propria famiglia, solo perché non ne condividono le idee? La Sardegna non è questa. La Sardegna è rispetto, ospitalità e civiltà».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’incendio

Braciere Ogliastra: un disastro

Boschi in cenere, tra Arzana ed Elini evacuate 70 persone (32 di una casa famiglia) 
Roberto Secci
Boeddu (Filt Cgil): «Pochi posti, bisogna potenziare»

Voli in continuità, incubo lista d’attesa Scoppia la polemica

Cappellacci: sistema paradossale Aeroitalia: è previsto dal decreto 
L’impianto di accumulo da 200 megawatt è previsto a Cuccuru Matta Masonis, «zona agricola ad alta produttività»

Espropri per fare spazio alle batterie

Pubblicato il pre-avviso di confisca, gli attivisti: vogliono devastare l’agro di Selargius 
Alessandra Carta