SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Germania.
12 settembre 2026 alle 00:33

AfD: «Riarmo utile», e minaccia denunce a Merz 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Berlino. Bufera in Germania sulle parole di Ulrich Siegmund, leader dell’AfD in Sassonia-Anhalt, che ha collegato la produzione di armi alla «remigrazione», il progetto di espulsione degli stranieri promosso dal partito. Rispondendo a una domanda sul possibile insediamento a Sangerhausen di una fabbrica della israeliana Elbit Systems, Siegmund ha detto che l’AfD non demonizza la produzione di armamenti perché, nell’ambito dell’offensiva per la «remigrazione», «avremo naturalmente bisogno dei mezzi di sostegno». Le armi, ha aggiunto, servirebbero anche «per la sicurezza interna, per la stabilità e per la difesa del Paese».

Le dichiarazioni hanno provocato immediate reazioni politiche e una forte polemica sui social. Il cancelliere Friedrich Merz aveva già definito il progetto dell’AfD «nient’altro che pulizia etnica per provenienza e colore della pelle», suscitando la minaccia del partito di denunciarlo penalmente. Dopo le parole di Siegmund, anche chi aveva criticato Merz per aver esagerato ha preso le distanze dalle posizioni dell’AfD. Il Bsw di Sahra Wagenknecht, che aveva aperto al dialogo con AfD, ha definito le affermazioni la prova che Siegmund non voglia realmente governare.

La stampa tedesca ha rilanciato la provocazione, mentre il ministero dell’Interno ha ricordato implicitamente i limiti costituzionali all’impiego di armi militari sul territorio nazionale. Critiche sono arrivate anche dalla Spd della Sassonia-Anhalt: «Chi tira in ballo le armi in occasione dell’annunciata espulsione di massa di persone dalla Sassonia-Anhalt parla della violenza come strumento politico», ha detto Katja Pähle.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La tragedia

Lui ex bidello, lei casalinga Quegli ultimi anni segnati dalla malattia della donna

Lo choc del sindaco Locci: «Siamo giunti all’epilogo di un disagio familiare che andava avanti da tempo» 
Luigi Almiento
12/09/2025

«Cinzia voleva vivere e invece ha incontrato il suo assassino»

La famiglia chiede verità e giustizia: «Ragnedda ha cambiato tante versioni» 
Andrea Busia
L’incontro

«L’Einstein nuovo Piano di rinascita»

Appello all’unità per affrontare le emergenze: dall’energia alla demografia 
Marilena Orunesu
Legge elettorale

Sì all’emendamento contro le liste civetta

Le opposizioni: «Norma da regime». La Russa: «Anomalo il voto a settembre»  