Addio a re Harald V, Haakon è il più giovane sovrano d’Europa 

Stoccolma. Si è spento all’alba di ieri Harald V di Norvegia, il re più anziano d’Europa. Il monarca 89enne era in condizioni di salute relativamente buone, considerata l’età. Dopo aver ricevuto un pace-maker nel 2024, ha continuato a svolgere molti dei suoi incarichi istituzionali fino a poche settimane fa, quando è stato ricoverato al Rikshospitalet a Oslo per una malattia del sangue che negli ultimi giorni è peggiorata per via di un’infezione. Il figlio Haakon è rimasto tutta la notte in ospedale al suo fianco, prima di succedergli diventando a 53 anni il sovrano più giovane d’Europa, insieme alla moglie ed ora regina consorte Mette-Marit.

Meno di cinque ore dopo il decesso al palazzo reale si è tenuta una seduta straordinaria del consiglio dei ministri con Haakon e la figlia Ingrid-Alexandra, 22 anni, che adesso è principessa erede al trono. Il governo è stato informato ufficialmente del decesso di Harald V e il neo-sovrano ha scelto il nome Haakon VIII e ha deciso di mantenere il motto del padre “Allt for Norge” - tutto per la Norvegia.

A conclusione del breve consiglio è stato aperto il libro delle condoglianze e a mezzogiorno il paese si è fermato per un minuto di silenzio, seguito dal suono delle campane a lutto in tutto il paese, dove era molto amato. Ma messaggi di cordoglio, stima e affetto sono arrivati da numerosi leader ed esponenti delle principali case reali. Da Macron a Meloni («Un sovrano che ha servito la sua nazione con equilibrio, autorevolezza e profondo senso delle istituzioni, contribuendo a rafforzare nel corso del suo lungo Regno i legami tra la Norvegia e l’Italia»), da re Carlo III (che ha pianto la scomparsa del suo «caro cugino», definendolo una «figura imponente» che ha guidato il suo Paese con «ardore e umiltà») ai sovrani di Svezia, Danimarca e Marocco.

Haakon VIII è nato ad Oslo il 20 luglio del 1973 e ha una sorella maggiore, Martha-Louise, che per via del vecchio regolamento non è erede del trono. Ad un festival di musica a 27 anni incontrò Mette-Marit, che al tempo aveva già un bambino di tre anni da una precedente relazione, Marius Borg Hoiby. Il fatto destò scandalo. Con la pubblicazione degli Epstein files sono emerse molte conversazioni private tra Mette-Marit e il faccendiere Jeffery Epstein, che la neo regina conobbe tramite un’amica.

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