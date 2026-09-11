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MotoGp.
12 settembre 2026 alle 00:29

Acuto di Bezzecchi nelle prequalifiche a Misano Adriatico 

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Misano Adriatico. L'aria di casa fa bene a Marco Bezzecchi, che conquista il miglior tempo, vicino al record della pista di Misano, al termine del venerdì di lavoro della classe MotoGp in vista del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini. Il ginocchio gli fa male, l'Aprilia è nervosetta, ma il romagnolo è riuscito comunque a tenere dietro, anche se di un solo decimo (1’30”144 contro 1’30”247), un Marc Marquez ancora in versione “tutto io”, dando il via ad un testa a testa che continuerà per tutto il weekend. Ma non solo la Ducati dello spagnolo è affilata sul circuito intitolato a Marco Simoncelli, visto che sono altre tre quelle alle calcagna di Bezzecchi, condotte da Alex Marquez e dai due portacolori del Team Vr46, Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli. Molto meno brillante dell'italiano in sella alla RS-GP è stato Jorge Martin, il leader del mondiale che è entrato di un soffio nella top 10 che garantisce l'accesso diretto alla Q2 di oggi.

Ma il divario più imbarazzante tra le coppia di compagni di team è quello tra Marquez senior e Francesco Bagnaia, relegato al 19° posto e che faticherà non poco in Q1 per strappare il pass per l'ultima fase delle qualifiche. Un miraggio, più che una speranza. Dalla parte opposta della lista dei tempi, Bezzecchi si è detto soddisfatto del lavoro svolto nel pomeriggio e di aver raggiunto l'obiettivo di «andare direttamente in Q2. Ci siamo riusciti e questo mi fa felice», ha detto il pilota che però ha anche ammesso di non sentirsi del tutto a proprio agio su un'Aprilia «molto nervosa» e che richiederà a suo parere un bel po' di lavoro per permettergli di stare al passo dei migliori, e soprattutto di Marquez.

Le qualifiche oggi scatteranno alle 10.45, subito dopo le libere delle 10.05. Alle 14.55 i piloti si schiereranno sulla griglia di partenza per la Sprint race.

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