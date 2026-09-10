Accende l’auto e scoppia il rogo, paura a Sa Barra 

Paura ieri mattina in località Sa Barra, a Sant’Antioco, dove una Fiat Panda è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme per cause ancora in fase di accertamento. L’autista si trovava al volante quando, nel momento in cui ha girato la chiave per avviare il motore, ha visto propagarsi le fiamme dal vano anteriore. Incredulità e spavento, prima di mettersi in sicurezza e dare l’allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Carbonia, che hanno circoscritto e spento l’incendio.

Le fiamme hanno completamente distrutto l’auto, ma il tempestivo intervento dei soccorritori ha evitato conseguenze più gravi. La vettura, infatti, si trovava in prossimità della vegetazione: il rischio che il fuoco potesse estendersi all’area circostante era concreto. I vigili del fuoco hanno quindi provveduto alla bonifica della zona e alla messa in sicurezza del veicolo. Restano da chiarire le cause che hanno provocato l’incendio, che potrebbe essere partito da un’anomalia nel vano motore.

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