Abbattimento canoni d’affitto, al via le domande di contributi 

Al via le domande per l’abbattimento dei canoni di locazione. Il contributo è riservato ai residenti del Comune di Serdiana titolari di un contratto di affitto regolarmente registrato. L’ammontare del sostegno sarà calcolato in base all’incidenza del canone annuo di locazione sul bilancio familiare. Il limite massimo è di 3.098 euro all’anno per la prima fascia di reddito Isee (fino a 15.563 euro) e di 2.320 per la seconda fascia (16.828 euro). Al bando possono partecipare anche i cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno. Sono esclusi i nuclei familiari in cui anche un solo componente risulti proprietario di un immobile abitabile. Le domande dovranno essere presentate entro il 10 ottobre.

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