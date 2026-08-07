VaiOnline
Serdiana.
08 agosto 2026 alle 00:17

Abbattimento canoni d’affitto, al via le domande di contributi 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Al via le domande per l’abbattimento dei canoni di locazione. Il contributo è riservato ai residenti del Comune di Serdiana titolari di un contratto di affitto regolarmente registrato. L’ammontare del sostegno sarà calcolato in base all’incidenza del canone annuo di locazione sul bilancio familiare. Il limite massimo è di 3.098 euro all’anno per la prima fascia di reddito Isee (fino a 15.563 euro) e di 2.320 per la seconda fascia (16.828 euro). Al bando possono partecipare anche i cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno. Sono esclusi i nuclei familiari in cui anche un solo componente risulti proprietario di un immobile abitabile. Le domande dovranno essere presentate entro il 10 ottobre.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Viabilità

Riaperta la strada della morte

Monte Pino, Olbia e Tempio si riavvicinano a tredici anni dal ciclone 
Tania Careddu
Salute

West Nile, guerra lampo alle zanzare

Scatta la disinfestazione a Cagliari a 12 ore dal ritrovamento dei primi insetti positivi 
Alessandra Ragas
tensioni

Covid, duello social tra Conte e Meloni

Il leader del M5S chiede un confronto pubblico con la premier 
L’emergenza

L’Isola soffocata dal caldo estremo

L’anticiclone non dà tregua al Mediterraneo Malore in spiaggia a Lotzorai, 19enne grave 