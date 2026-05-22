Abbandono di rifiuti in via Marconi, installate le nuove telecamere 

Alla fine sono arrivate le telecamere. La situazione nello spazio dove sono presenti i contenitori per la raccolta degli abiti usati in via Marconi, all’incrocio con piazza Azuni, stava diventando insostenibile: buste gettate ovunque e rifiuti inseriti all’interno dei cassoni.Così da ieri è comparso un cartello: “area videosorvegliata”. Chi continuerà a non rispettare le regole e a deturpare la zona sarà ripreso dalle telecamere, multato e denunciato.

Erano stati gli stessi residenti della zona a sollecitare il posizionamento delle telecamere. La speranza è che servano a far desistere gli incivili. Lo stesso stratagemma era stato attuato anche in via Bonaria all’angolo con via Rosas, ma purtroppo gli abbandoni continuano non soltanto sotto il cartello della videosorveglianza ma anche qualche metro più avanti. Le apparecchiature in dotazione alla Polizia locale, realizzano video ad alta definizione anche la notte e altre tre fototrappole che scattano solo quando si verificano abbandoni. Ogni settimana vengono spostate nelle zone più a rischio come Pirastu, la zona industriale di Sa Serrixedda e via Fiume, oppure nel litorale come in via San Martino, via Santu Lianu e via Leonardo da Vinci. Oltre che in centro.

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