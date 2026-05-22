VaiOnline
L’emergenza.
23 maggio 2026 alle 00:13

Abbandono di rifiuti in via Marconi, installate le nuove telecamere 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Alla fine sono arrivate le telecamere. La situazione nello spazio dove sono presenti i contenitori per la raccolta degli abiti usati in via Marconi, all’incrocio con piazza Azuni, stava diventando insostenibile: buste gettate ovunque e rifiuti inseriti all’interno dei cassoni.Così da ieri è comparso un cartello: “area videosorvegliata”. Chi continuerà a non rispettare le regole e a deturpare la zona sarà ripreso dalle telecamere, multato e denunciato.

Erano stati gli stessi residenti della zona a sollecitare il posizionamento delle telecamere. La speranza è che servano a far desistere gli incivili. Lo stesso stratagemma era stato attuato anche in via Bonaria all’angolo con via Rosas, ma purtroppo gli abbandoni continuano non soltanto sotto il cartello della videosorveglianza ma anche qualche metro più avanti. Le apparecchiature in dotazione alla Polizia locale, realizzano video ad alta definizione anche la notte e altre tre fototrappole che scattano solo quando si verificano abbandoni. Ogni settimana vengono spostate nelle zone più a rischio come Pirastu, la zona industriale di Sa Serrixedda e via Fiume, oppure nel litorale come in via San Martino, via Santu Lianu e via Leonardo da Vinci. Oltre che in centro.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’evento

Entusiasmo e gran tifo, è festa in tutta la città

Dal porto a Sant’Elia: appassionati in delirio tra maxischermi e vista sul campo di regata 
Riccardo Spignesi
Verso il voto

L’urna in montagna è una corsa a due tra Peddio e Littarru

Desulo contro l’incubo spopolamento scommette su turismo e artigianato 
Simone Loi
enti Locali

«Pnrr, serve un sostegno per i Comuni»

A Cagliari vertice tra il presidente Anci e i sindaci: «Più attenzione per le piccole realtà» 
Riccardo Spignesi
Intervista

Vannacci: «Vogliamo riportare l’Italia nella giusta direzione»

Il generale non boccia Meloni: «Ma i princìpi non sono negoziabili» 
Lorenzo Piras
Garlasco

La difesa di Sempio al contrattacco

Pronte le sei consulenze. Il legale di Stasi: «Cappa mi querela? Bella notizia» 