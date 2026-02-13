VaiOnline
La novità.
14 febbraio 2026 alle 00:38

A Sant’Elia nasce il Centro di giustizia riparativa 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

L’obiettivo è costruire una procedura che prevenga i pericoli del disagio e limiti i danni emotivi e sociali causati dalla commissione del reato, promuova un processo di auto responsabilizzazione degli autori, riduca il tasso di recidiva ed aumenti il livello di sicurezza sociale all’interno della comunità. Su proposta dell'assessora alla Salute e benessere delle cittadine e dei cittadini Anna Puddu,la Giunta approva l'istituzione del Centro per la giustizia riparativa di Cagliari.

Lo scorso settembre era stato sottoscritto il protocollo per l’istituzione e la gestione del Centro tra il ministero della Giustizia e il Comune, che prevedeva, tra l'altro la scelta di una spazio che sarà di riferimento per l'intero distretto della Corte d'Appello di Cagliari. Adesso la delibera individua come sede il locale ubicato nell’edificio del “Mercato di S. Elia” , con l'obiettivo di attivare tempestivamente le prestazioni dei servizi per la giustizia ripartiva in materia penale. Il soggetto a cui “affidare” la gestione del Centro per la giustizia riparativa per la Corte d’appello di Cagliari sarà l’Associazione Mediatori Insieme ETS, individuata dalla conferenza locale per la giustizia riparativa-Dipartimento per la giustizia minorile e di Comunità-Direzione generale per la giustizia riparativa.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La visita

Il capo dello Stato onora la forza della Deledda

Nuoro, all’Eliseo l’incontro con gli studenti poi tappa nella casa natale a San Pietro 
Marilena Orunesu
maltempo

Sarrabus, danni incalcolabili  È peggio del ciclone Harry

Il bidello ferito dal crollo di un pino: vivo per miracolo 
Gianni Agus
Nord Sardegna.

A Tempio Carnevale dimezzato, il Parco tenda è inagibile

Andrea Busia Caterina Fiori
Decimomannu-Assemini-Uta.

Il Flumini Mannu sorvegliato speciale

(red. pro.)
L’emergenza

«La Portovesme srl metta in sicurezza il sito di Genna Luas»

Controlli nella diga del Cixerri: attesa per le analisi dell’acqua 
Francesco Pintore
L’ex presidente rilancia il ruolo degli enti locali contro l’assalto all’Isola

«Lo Statuto nei Puc dei Comuni»

Pili: «Sì alla Pratobello dopo l’impugnazione della legge aree idonee» 
Lorenzo Piras
La legge regionale che lo istituisce è di 13 anni fa

Registro dei tumori, è ancora tutto fermo «Inerzia inaccettabile»

Schirò (Sa Luxi): tanti impegni, ma non c’è neppure il responsabile  
Cristina Cossu