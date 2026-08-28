A Oristano arriva anche un team russo 

Sarà ancora Oristano la porta l’ingresso della stagione del volley internazionale con il “Sardegna Volleyball Challenge”. Quattro squadre femminili animeranno il Palazzetto Sa Rodia, il 25 e 26 settembre, per un quadrangolare che precede i campionati nazionali, e che segue gli europei tuttora in corso. Tre team con scudetti al seguito, il Panathinaikos Atene, campione greco, il Tent Obrenovac, campione della Serbia, il CSO Voluntari, che si appresta a difendere il titolo vinto in Romania. La quarta squadra si riaffaccia alle competizioni al di fuori del suo paese, la formazione russa del Korabelka San Pietroburgo, nell’ambito di un percorso voluto dalla Federazione mondiale, volto al reinserimento delle atlete russe in campo internazionale.

Squadre partecipanti

Un lavoro certosino quello di Bebbo Porcheddu, presidente della Gymland Oristano, organizzatrice del torneo. Richieste di partecipazione, cambi di programmazione, sponsor. E soprattutto l’attesa dopo il successo del 2025, con il Fenerbahce di Melissa Vargas e Alessia Orro neocampionessa del mondo, e il Vakif Bank di Tijana Boskovic.

L’asticella è rimasta alta con il Panathinaikos di Alessandro Chiappini, il coach in condivisione con la nazionale ungherese, che ha fatto centro alla prima stagione in Grecia. In squadra la capitana della nazionale Konstatinidou, e la migliore giocatrice della scorsa stagione, Lampkowska. Il Tent Obrenovac è riconosciuto tra le più importanti scuole europee di volley. Guida italiana anche per il Cso Voluntari, Giovanni Caprara, che si affida alla centrale Michela Rucli di scuola friulana. Il roster del Korabelka è degno di attenzione. Oltre le atlete nel giro della nazionale russa, sono attese la cubana Moreno e la nazionale serba Mirkovic.

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