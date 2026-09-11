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12 settembre 2026 alle 00:32

A Muravera riprende il ritiro della plastica, a San Vito non ancora 

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Rientra, almeno per ora, l’allarme plastica a Muravera . La Cosir, società che gestisce il servizio di Igiene urbana, ha comunicato che da ieri è ripreso il servizio di ritiro degli imballaggi a Costa Rei e in tutto il territorio. Servizio che era stato sospeso (tranne che nel centro urbano del paese) lo scorso 7 settembre. Il problema era lo stesso dello scorso mese e potrebbe ripresentarsi: la saturazione degli impianti di stoccaggio regionali, tra cui quello della Soma Ricicla srl nel quale conferisce il Comune di Muravera.

Il mese scorso, per limitare i disagi, l’amministrazione cittadina ha noleggiato un compattatore «e valutiamo di noleggiarne altri», aveva spiegato la sindaca Francesca Mattana, «ma queste non possono essere soluzioni risolutive per Comuni costieri come il nostro. Occorrono soluzioni strutturate e linee guida chiare che solo Regione e Governo possono impartirci. In questo inizio di settembre, tra l’altro, stiamo registrando numeri importanti nelle presenze turistiche e nella conseguente produzione dei rifiuti». L’allarme sembra rientrato «ma continueremo a monitorare l’evoluzione della filiera e a fornire immediati aggiornamenti in caso di nuove criticità», ha detto la prima cittadina».

Al momento il servizio è ancora sospeso a San Vito . Il Comune è in attesa di notizie dalla Regione. Per i cittadini la prossima sarebbe la seconda settimana consecutiva senza poter conferire la plastica.

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