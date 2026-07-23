VaiOnline
Università.
24 luglio 2026 alle 00:29

A lezione di intelligenza artificiale e big data 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Intelligenza Artificiale, big data e tecnologie emergenti. Sono i temi affrontati durante la terza edizione della Blended Intensive Programme, organizzata nell'ambito del programma Erasmus+ dal docente Diego Reforgiato Recupero e dai ricercatori Livio Pompianu e Marco Manolo Manca, del dipartimento di Matematica e Informatica dell'Università di Cagliari. L’edizione 2026 ha coinvolto circa 40 partecipanti, tra cui 22 studenti provenienti da università straniere, 5 studenti dell’Università di Cagliari, 5 docenti internazionali delle università partner e il team organizzativo dell'Ateneo.

Nel corso della settimana, gli studenti hanno preso parte a lezioni frontali, attività laboratoriali, lavori di gruppo e allo sviluppo di progetti finali, in un contesto altamente internazionale che ha favorito lo scambio di competenze, il confronto tra esperienze diverse e la crescita accademica. I Blended Intensive Programme rappresentano infatti uno degli strumenti più innovativi del programma Erasmus+, promuovendo la collaborazione tra università europee e la costruzione di reti scientifiche internazionali.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il ritiro

Cagliari, senza gol il primo test

l Gaggini, Masu
Alba di sangue

In poche ore due famiglie distrutte «Andrea, non doveva finire così»

Il dolore di parenti e amici per la duplice tragedia  Dai social solo immagini di ragazzi felici e amati da tutti 
Luca Mascia
Il delitto

Nei telefoni c’è la chiave  della tragedia di Bari Sardo

Il ritratto di Simone Concas, ragazzo timido e rispettoso Appello del parroco: «Cercate la foza nel vostro cuore» 
Roberto Secci
Regione

Aree idonee, un altro no dalla Consulta

La Corte: illegittima la norma sarda sul blocco generalizzato delle autorizzazioni 
Vibo Valentia

Muore un bimbo, incubo virus nell’asilo

Stroncato da una setticemia a un anno e mezzo, dieci piccoli accusano disturbi 
La crisi

Iran, Trump minaccia «l’attacco finale»

Raid Houthi contro due petroliere saudite. Ma la Camera Usa boccia la guerra  