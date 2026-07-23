A lezione di intelligenza artificiale e big data 

Intelligenza Artificiale, big data e tecnologie emergenti. Sono i temi affrontati durante la terza edizione della Blended Intensive Programme, organizzata nell'ambito del programma Erasmus+ dal docente Diego Reforgiato Recupero e dai ricercatori Livio Pompianu e Marco Manolo Manca, del dipartimento di Matematica e Informatica dell'Università di Cagliari. L’edizione 2026 ha coinvolto circa 40 partecipanti, tra cui 22 studenti provenienti da università straniere, 5 studenti dell’Università di Cagliari, 5 docenti internazionali delle università partner e il team organizzativo dell'Ateneo.

Nel corso della settimana, gli studenti hanno preso parte a lezioni frontali, attività laboratoriali, lavori di gruppo e allo sviluppo di progetti finali, in un contesto altamente internazionale che ha favorito lo scambio di competenze, il confronto tra esperienze diverse e la crescita accademica. I Blended Intensive Programme rappresentano infatti uno degli strumenti più innovativi del programma Erasmus+, promuovendo la collaborazione tra università europee e la costruzione di reti scientifiche internazionali.

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