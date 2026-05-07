A Capo Spartivento 

Alla scoperta della neonata Area Marina Protetta di Capo Spartivento, uno dei luoghi più belli e suggestivi dell’Isola. Stasera alle 21.30 su Videolina va in onda lo speciale in cui si fa il punto dei progetti di salvaguardia e valorizzazione. Il racconto è affidato alla biologa marina Stefania Pinna, neo direttrice dell’Area Protetta, che si sofferma sulla tutela della biodiversità e sullo sviluppo di un turismo sostenibile. Nel pieno rispetto dei vincoli, questo ecosistema, in cui dominano fascino e bellezza, è in grado di dare nuova linfa allo sviluppo economico del territorio. L’Area Marina Protetta di Capo Spartivento è affidata alle cure del comune di Domus de Maria e si estende su oltre 3700 ettari di mare nel sud della Sardegna.

