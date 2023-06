Il Cala Sinzias Resort, 4 stelle inaugurato nel 2021, si trova sulla costa sud est della Sardegna, a pochi passi dall’omonima spiaggia e poco distante da Castiadas.

Grazie alla sua posizione privilegiata e agli ampi spazi verdi, offre ai suoi ospiti la possibilità di vivere una vacanza da sogno in completo relax e lontano dal caos cittadino.

L'hotel è stato realizzato seguendo la struttura tipica dei villaggi etruschi e si sviluppa come un borgo, con sentieri in granito che conducono verso le 95 camere finemente arredate e armoniosamente integrate nel giardino di vegetazione mediterranea.

L’elegante piscina d’acqua dolce, la palestra interna ed esterna con attrezzature di alto livello e il beauty center, tutto è pensato per regalare agli ospiti momenti unici dedicati alla bellezza di mente e corpo.



Al Cala Sinzias Resort la cucina privilegiata è quella mediterranea con attenzione alle specialità locali.

Due i ristoranti, “L’Ulivo” e “S’Ollastinu”, che prende il nome dal nuraghe che svetta lì di fronte.

Il pool bar “Luna” situato nell’area piscina, il beach bar “Chiringuito” sulla spiaggia e il raffinato cocktail bar “S’Ollastinu” completano l’offerta enogastronomica.



Il cocktail bar “S’Ollastinu” è il perfetto palcoscenico per eventi e spettacoli musicali, come quello programmato per il 23 giugno, che vede l’artista Franca Masu protagonista.



Franca Masu è l’esponente più internazionale della lingua e dell’antica cultura catalana, fortemente sentite ad Alghero. Il suo percorso artistico è ricco e variegato, segnato da una selezione musicale aperta alla contaminazione. Dal 2000 ha pubblicato sette album, che vanno dal jazz al canto tradizionale mediterraneo, fino a condurre la cantante sarda allo sviluppo di una sua originale e personale identità artistica, molto apprezzata dalla critica nazionale ed internazionale.

Nella splendida cornice del cocktail bar “S’Ollastinu” Franca Masu porterà in scena lo spettacolo Amor i Mar, accompagnata da due grandi artisti: Luca Falomi alla chitarra e Fausto Beccalossi alla fisarmonica (accordeon). Falomi ha mosso i primi passi nel mondo della musica a soli sei anni e oggi si trova coinvolto in progetti e generi musicali differenti, che spaziano tra il jazz, la musica d’autore e la musica sperimentale e contemporanea.

Beccalossi ha iniziato molto giovane lo studio della fisarmonica cromatica con lo stile classico, presso il Conservatorio Statale di Brescia. Attualmente è considerato uno dei massimi specialisti in campo nazionale ed internazionale del suo strumento.

Amor i mar è un recital che imbastisce un repertorio ricco di suggestioni tra struggenti melodie popolari di Alghero, temi in lingua portoghese, castigliana, italiana e napoletana.

Un’occasione unica per viaggiare emotivamente attraverso il mare, ascoltando il vento ed emozionandosi per ogni nota.

L’inizio dell’evento è programmato per venerdì 23 giugno alle 19.30 e ha una durata di circa un’ora.

La musica sarà accompagnata da note di gusto, è previsto un aperitivo con proposte sia calde che fredde e un buffet di dolci, tutto presso il cocktail bar S’Ollastinu.

La partecipazione è previa prenotazione contattando il numero +39 070.70.500.20 o inviando una email all’indirizzo info@calasinziasresort.it.

Un’occasione indimenticabile in una location mozzafiato.

