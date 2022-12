Tiscali manda in onda l'amore per internet al ritmo di “What is Love” con un divertentissimo spot che si può vedere in tv o sui social, per promuovere un’offerta di connessione altrettanto allettante.

In una piazza di una città italiana, due gruppi di operai di due ditte stanno lavorando per installare, in zone diverse, due connessioni in fibra. Improvvisamente, un furgone Tiscali dall’iconico viola si avvicina e all'interno una mano misteriosa alza al massimo il volume dell'autoradio. La celebre “What is Love” di Haddaway esplode dai potentissimi subwoofer e i due gruppi di corpulenti operai si lanciano in una memorabile coreografia. A loro si aggiunge un antennista solitario, che, alle prese con l'installazione di un apparato wireless per la connessione internet, si getta nella mischia e inizia a ballare con loro.

Uno spot per raccontare con allegria che cosa offre l’azienda di telecomunicazioni con sede a Cagliari (ma fresca di fusione con la società di Roma Linkem Retail Srl): grazie agli accordi della società con tutti gli operatori di rete wholesale, chi sceglie Tiscali ha a disposizione tutte le tecnologie di connessione esistenti, potendo avere la migliore disponibile per la propria zona a un prezzo uguale per tutti. Tiscali infatti non applica maggiorazioni a coloro che vivono in aree “difficili”, ossia quelle caratterizzate da una bassa densità abitativa o complicate da raggiungere con le infrastrutture a causa della particolare morfologia del territorio, come ad esempio nelle zone di montagna o isolate.

Ma qual è l’offerta? E’ presto detto: Ultrainternet Fibra a soli 24,90 € al mese (link a quale pagina?): un prezzo unico per tutte le tecnologie – FTTH, FTTC e Adsl – e, come spiegato prima, per tutte le aree d’Italia.

Che cosa è compreso in questo prezzo? Velocità di connessione fino a 1 Giga, attivazione gratuita e modem super Wi-Fi in comodato d’uso, anch’esso gratuito. Per appena 2 euro in più al mese, i clienti potranno avere chiamate nazionali illimitate verso fisso e mobile e 60 minuti di conversazione verso la rete fissa delle zone EU, Svizzera, USA e Canada. Se invece si vuole acquistare contestualmente il servizio fisso e quello mobile, il prezzo è ancora più competitivo: Ultrainternet Fibra a 22,90 € (chiamate verso fissi e cellulari nazionali incluse) e Mobile Smart 150 (chiamate ed sms illimitati e 150 Giga inclusi) a 7 € al mese.

L’offerta UltraInternet Fibra si può acquistare nei negozi Tiscali, online sul sito www.tiscali.it e chiamando il n. 130.

