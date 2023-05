Il profumo del mare, il suono delle onde e il calore del sole: l'estate sta arrivando e con essa l'attesa delle prime giornate al mare! E per assicurarti di goderti al massimo ogni istante di queste giornate, nel nuovo volantino CFadda trovi una super selezione di prodotti scontati appositamente per te!



Qualche esempio?

Il SUP HYDRO-FORCE completo di pagaia, pompa manuale, zaino, cordino di sicurezza, pinna e kit riparazione.

Per chi preferisce godersi il mare in modo più rilassato, non deve lasciarsi scappare l’offerta sull’ombrellone antivento da 240 cm, anti UV e con inclusa la trivella per installazione. Cosa manca? Ampia scelta di lettini o sdraio, divertenti gonfiabili e borse termiche di vari formati.

Sfoglia online il nuovo volantino e vieni a trovarci in uno dei nostri 12 punti vendita.

Siamo aperti anche di domenica.

© Riproduzione riservata