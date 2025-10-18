Al Teatro Massimo di Cagliari, domenica 26 ottobre, torna il travolgente spettacolo de Il Circo degli Orrori: uno show itinerante e interattivo con un corpo di ballo dinamico, 10 mascotte (tra cui Minnie e Topolino), vampiri, Mercoledì Addams e tanti altri personaggi della paura.

Scenografie mozzafiato, luci spettacolari e una selezione di musica: dai classici di Halloween sino ai successi Millennials. Guest star di questa edizione: Nicola Virdis, il vincitore del Golden Buzzer di Italia’s Got Talent e volto di Rai 2, che porterà sul palco la sua comicità nerd in una speciale versione dark. Un evento ideato da Gianluca Romano e realizzato dai SuperAnimatori: l'agenzia di animazione e di organizzazione di eventi che quest'anno, con il suo gruppo di alta professionalità, ha compiuto 18 anni di attività.

Sponsor ufficiale dell'evento sarà BdiBimbi.

Per l'acquisto dei biglietti, consultare, direttamente, il sito: www.halloweendeibambini.it

