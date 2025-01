Parma – Il terzo episodio del progetto “D’Istanti. Volti e voci di Sardegna” esplora una realtà intima e significativa: quella dei figli di sardi emigrati, che, pur vivendo lontano dall’Isola, continuano a mantenere vivo il legame con le proprie radici. Le storie raccontate offrono uno spaccato unico di come giovani di seconda generazione abbiano saputo intrecciare le tradizioni sarde con la vita in Emilia-Romagna, arricchendo il loro percorso personale e professionale.

Qui i link per vedere o ascoltare l’episodio 3 “Famiglia e seconda generazione”.

https://www.circolograziadeledda.it/

https://creators.spotify.com/pod/show/voltievocidisardegna

Paola Piras e Caterina Cau: tra tradizione e nuove opportunità

Il viaggio si apre con Paola Piras, originaria di Ittiri, e la figlia Caterina Cau, nata e cresciuta in Emilia-Romagna. Paola si è trasferita nella pianura emiliana da giovane, portando con sé tradizioni e valori che ha trasmesso alla figlia. Nonostante sia cresciuta lontano dalla Sardegna, Caterina ha respirato sin da piccola l’atmosfera isolana, imparando a intrecciare le sue radici con la quotidianità emiliana. Per loro, la Sardegna è più di un ricordo: è un filo che lega le loro esperienze, dando forma a un’identità che evolve senza mai perdere la sua essenza. Crescere lontano dall’Isola ha permesso di viverla con una prospettiva nuova, integrandola nel loro presente e arricchendo chi le circonda.

Daniela Scanu: un ponte tra due mondi

A Bedonia, nell’Appennino Tosco-Emiliano, vive Daniela Scanu, insegnante di sostegno e appassionata di musica. Daniela, figlia di sardi emigrati da Nulvi e Orune, ha mantenuto una forte connessione con le sue origini, che considera una parte viva e consapevole della sua identità. La Sardegna, con i suoi valori e tradizioni, continua a essere per lei un riferimento emotivo e culturale. La sua passione per la musica si intreccia con la quotidianità, diventando uno strumento per mantenere vivo il legame con l’Isola. Daniela porta un pezzo di Sardegna nel suo lavoro e nella sua vita, senza mai lasciare che la distanza ne attenui la forza. La sua storia è un esempio di come le radici possano trasformarsi in un ponte tra culture e non in un confine.

Francesca Pirisi: un legame indissolubile con l’isola

Francesca Pirisi, nata a Parma nel 1996 da madre lombarda e padre di Sarule, rappresenta un’altra sfumatura di questo tema. Nonostante non abbia mai vissuto in Sardegna, Francesca ha sempre sentito una grande affinità con la terra paterna. La sua infanzia è stata permeata da racconti, tradizioni e sapori sardi, che hanno plasmato la sua visione del mondo. Per Francesca, essere sarda significa vivere la propria identità nel presente, senza nostalgia, ma con consapevolezza. Le tradizioni trasmesse dal padre non sono solo ricordi, ma strumenti che arricchiscono il suo percorso di vita. Tutto questo si riflette nelle sue scelte e nella capacità di affrontare le sfide con resilienza e continuità.

Laura Corrias: cultura come connessione tra passato e presente

La puntata si chiude con Laura Corrias e la sua famiglia. Originaria di Dorgali, Laura ha scelto di lavorare in un contesto culturale che le permette di unire la sua passione per il teatro con il desiderio di mantenere vivo il rapporto con la Sardegna. Nel suo lavoro al Teatro Regio di Parma, Laura ha trovato il modo di rendere la tradizione una connessione verso il futuro, trasmettendo la memoria culturale dell’Isola attraverso l’innovazione. La sua esperienza è un esempio di come sia possibile adattare la propria identità sarda a nuovi contesti, arricchendoli con la profondità delle proprie origini.

Un legame che rinnova e cresce

Le storie raccontate in questa puntata dimostrano come ogni protagonista abbia saputo mantenere e rinnovare il confronto con l’Isola, trovando il modo di intrecciare tradizione e modernità, radici e innovazione. Questi racconti ci ricordano che essere sardi non significa solo appartenere a una terra, ma portare con sé un’eredità di valori, esperienze e affetti che continuano a plasmare il presente e il futuro.

Prossima puntata: “Confronti e tradizioni”

Video documentario disponibile online

Scritto e realizzato da: Circolo Culturale Grazia Deledda di Parma

Finanziato da: Regione Autonoma della Sardegna

Con il supporto di: FASI (Federazione delle Associazioni Sarde in Italia)

Presenta: Massimiliano Testoni

Conduce: Laura Scanu

Con la collaborazione di: Eleonora Puggioni e Pasqualina Pira

