Ogni sacchetto abbandonato in strada rovina la bellezza che ci appartiene. Ogni angolo sporco allontana il decoro che desideriamo per i nostri figli. Ogni atto di inciviltà costa tempo, denaro e dignità alla nostra comunità. Ogni anno il Comune spende 2.000.000 di euro per raccogliere i rifiuti abbandonati.

Il Comune di Cagliari ha dichiarato guerra all'abbandono dei rifiuti, attivando controlli, sanzioni e strumenti per aiutare tutti a fare la propria parte. Ma è con la collaborazione delle cittadine e dei cittadini che possiamo difendere davvero la nostra Città.

Cosa sta facendo il Comune

Controlli mirati e sanzioni: dal 1° gennaio 2024, una nuova Sezione speciale della Polizia Locale con una squadra dedicata vigila sul territorio, individua e multa chi abbandona rifiuti e, quando necessario, avvia procedimenti giudiziari. Oggi abbandonare un solo sacchetto di rifiuti in strada è un vero e proprio reato !

Telecamere e fototrappole mobili posizionate in zone sensibili, spostate con frequenza da un luogo all'altro della Città, hanno già permesso di identificare diversi responsabili.

posizionate in zone sensibili, spostate con frequenza da un luogo all'altro della Città, hanno già permesso di identificare diversi responsabili. Canale diretto di segnalazione: è attivo il sito https://cagliariportaaporta.it/rifiuti-abbandonati-2/ per segnalare episodi di inciviltà e richiedere la raccolta dei rifiuti abbandonati dai maleducati.

I servizi a tua disposizione

Ritiro ingombranti gratuito a domicilio: chiama il numero verde 800 533 122 (Centro informazioni via Ciusa 133, lun-sab 8-20).

Due isole ecologiche mobili: via Pisano e via Puglia.

via Pisano e via Puglia. Due Ecocentri: v​ia Borgo Sant'Elia e via San Paolo.

v​ia Borgo Sant'Elia e via San Paolo. Un Centro del Riuso: via Contivecchi 8.

Questi strumenti esistono per aiutarti a conferire correttamente ogni tipo di rifiuto, senza scuse.

Cosa puoi fare tu, oggi stesso

✓ Non abbandonare nulla: utilizza correttamente il servizio di raccolta domiciliare, porta i rifiuti all'ecocentro o all'isola ecologica più vicina.

✓ Utilizza il servizio di ritiro ingombranti gratuito, semplice e comodo.

✓ Segnala chi sporca la Città col canale di segnalazione (qui sopra il link): insieme possiamo fermare l'inciviltà.

✓ Partecipa alle giornate di pulizia collettiva e alle iniziative ambientali.

✓ Condividi questo messaggio con amici, colleghi e familiari.

Unisciti a noi per una Cagliari pulita

Ogni sacchetto conferito correttamente, ogni segnalazione e ogni gesto di cura rafforzano l'immagine di una città sostenibile, accogliente e rispettata. Solo insieme possiamo trasformare Cagliari in uno spazio di orgoglio, bellezza e futuro.

Difendi la tua Città, scegli di non abbandonare rifiuti. Non è solo pulizia: è rispetto.

