L’Italia è da sempre un paese amante degli animali. Se si parla di cani e gatti si può già dire che per molti versi assumono il ruolo di membro della famiglia a tutti gli effetti ed è giusto così perché un animale domestico può essere d’aiuto in molti momenti più o meno difficili della vita.

Probabilmente per questo motivo l’assicurazione sanitaria per animali in Italia già da qualche anno sta registrando un vero e proprio boom. Anche nel 2024, infatti, i numeri sono in aumento, segno che sempre più persone ne hanno capito l’importanza sia per il proprio amico a quattro zampe che per loro stesse.

Del resto un animale può accidentalmente mordere o graffiare un suo simile o una persona, quindi è utile utilizzare soluzioni efficaci per proteggersi da eventuali problemi.

In questo articolo andremo ad analizzare la situazione degli animali domestici in Italia e i fattori che portano a sottoscrivere un’assicurazione.

I dati di cani e i gatti in Italia

Secondo il Rapporto Italia 2024 dell’Eurispes in una casa su quattro c’è almeno un animale da compagnia, quindi si tratta del 37,3%, con un aumento del 4,6% rispetto all’anno precedente.

Più di 4 italiani su 10 hanno un cane e quasi 4 su 10 possiedono un gatto.

Ma dove vengono adottati questi amici a quattro zampe? Secondo lo stesso Rapporto, soltanto un caso su quattro riguarda l’acquisto in negozio o allevamento. Il 5% viene ricevuto come regalo e il 39,7% sono casi di cani o gatti salvati dalla strada e scelti in strutture apposite come canili e gattili.

Anche per quanto riguarda le spese per le cure e il mantenimento ci sono dei dati rilevanti. Nel dettaglio, circa il 20,3% chi ha un animale domestico spende meno di 30 euro al mese e il 60% sborsa dai 30 ai 100 euro, registrando un aumento per le spese dal 2015 a oggi.

Perché si sottoscrive un'assicurazione animali

Secondo i dati diffusi dall’Anagrafe animali, a febbraio 2024 nel nostro paese erano 15,6 milioni i pet con microchip (cani, gatti e furetti). Il 4% in più rispetto al 2023.

L’aumento degli animali in famiglia ha, probabilmente, portato anche alla necessità di sottoscrivere una polizza che protegga loro e i padroni da episodi che possono capitare come, ad esempio, morsi accidentali, ma non soltanto. Motivo per cui le compagnie assicurative stanno proponendo soluzioni diverse che riescano a rispondere alle più svariate esigenze.

Un’assicurazione di questo tipo si sottoscrive soprattutto perché ci si può proteggere grazie a numerose formule e ciò comporta maggiore possibilità di scelta in base alle reali esigenze di ognuno.

Molte compagnie offrono soluzioni definite modulari, cioè composte da diverse coperture come quella di base, la tutela legale e sanitaria, con interventi chirurgici necessari. Ma non sono certo le uniche voci, nel dettaglio è necessario rivolgersi al proprio operatore e chiedere con precisione cosa include la propria copertura assicurativa in modo da non avere alcun dubbio.

© Riproduzione riservata