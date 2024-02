Quali sono i punti di forza del vostro studio?

«Posso affermare con orgoglio che in 20 anni di attività abbiamo presentato oltre 1000 pratiche nel portale regionale SUAPE e che la maggioranza di esse sono state chiuse in positivo. L’esperienza comprovata ci consente di fornire consulenze affidabili, sicure e veloci» - dichiara l'Ingegnere Cristian Meloni, titolare de ARS INGENIARIA Srl - «assicurando la soddisfazione dei committenti. Ci piace affermare che troviamo soluzioni punto per punto».

Come può essere descritto il percorso professionale che ha condotto alla svolta aziendale?

«Se dovessi fare un immaginario accesso agli atti della mia storia (che per i non addetti è la richiesta che i tecnici fanno agli archivi comunali per conoscere tutti gli aspetti di un immobile), si otterrebbero anche informazioni meno recenti, quindi partirò dalla mia formazione» - esordisce Meloni - «La mia famiglia si occupava di tutt'altro: mia madre era soprano lirico drammatico al Teatro Lirico di Cagliari e mio padre nella direzione dell’Ente. Anche io, tra i 10 e i 17 anni, ho seguito le stesse orme studiando musica al Conservatorio di Cagliari. Al contempo, ho portato avanti i miei studi da geometra prima e da ingegnere edile poi» - continua l'ingegnere - «Nel 2003, terminati gli studi, avvio il mio percorso e apro lo studio professionale Ing. Cristian Meloni. Mentre i colleghi più anziani iniziavano a soffrire la crisi del settore della grande edilizia, costituita dalle grosse imprese volte a costruire importanti immobili uno dietro l’altro, io ho adottato una strategia differente. Ho scelto di prestare attenzione all’utenza privata che, seppur rappresentasse un target più modesto economicamente, negli anni mi ha consentito di fare esperienza, far crescere il lavoro dello studio e portare avanti la filosofia, ora condivisa dal team: trovare soluzioni, laddove altri vedono solo problemi» - termina.

Ars Ingeniaria. Uno studio con un efficiente staff, quali aspetti raccontiamo?

«Siamo a Cagliari, in via Peretti, ma seguiamo pratiche in tutta la Sardegna. Lo studio è formato, oltre che da me, da una serie di collaboratori e professionisti, interni ed esterni, che vede in prima linea le figure di Giorgia, che si occupa di amministrazione, e Francesca degli aspetti tecnici - normativi e di coordinamento del nostro team fisso costituito da altre tre figure di alto profilo, tra ingegneri e architetti (Antonio, Michela e Marta). I nostri servizi sono diversificati e altamente specializzati, ci occupiamo: della progettazione e della conformità urbanistica, tecnica, ambientale e paesaggistica, della progettazione in fase di esecuzione e della sicurezza, dell'acustica, dell'energetico e tutte le altre attività accessorie di consulenza ed assistenza collegate» - descrive l'Ing. Meloni - «Il team è il nostro grande punto di forza e per valorizzare il lavoro da esso svolto, con passione e professionalità, abbiamo cercato di dotarci delle innovazioni tecnologiche e degli strumenti di rilievo. Tra questi: il laser scanner mobile del tipo Geoslam, che ci consente di avere restituzioni dello stato dei luoghi sotto forma di nuvola di punti e modelli tridimensionali estremamente precisi ed in tempo pressoché reale. Riducendo così i tempi di consegna» specifica.



Quali servizi fornite ai privati?

«Cito solo alcune delle attività inerenti l’edilizia privata, ci occupiamo: della conformità urbanistica e catastale degli immobili, della realizzazione di nuove costruzioni, di ristrutturazioni, rilascio di sanatorie e ottenimento dell’agibilità degli edifici, quest’ultimo aspetto indispensabile per chi vuole mettere nel mercato il proprio immobile » evidenzia Cristian Meloni.



Offrite servizi alle piccole, medie e grandi aziende?

«Lo studio fornisce assistenza anche alle piccole, medie e grandi attività che intendano ottenere il rilascio, per esempio, dell’autorizzazione per l’apertura della propria attività produttiva o di servizi. Attività che consente ai nostri clienti di non sprecare tempo o di perdersi nei meandri della burocrazia. Infatti ogni attività deve adempiere a degli obblighi nel rispetto delle normative, per esempio requisiti tecnici e sanitari specifici al proprio ambito, indispensabili per garantire la sicurezza e il buon svolgimento del lavoro stesso e, senza dubbio, anche per evitare sanzioni e problematiche annesse» - l'Ing. Meloni si sofferma su aspetti importanti della sua attività che con dedizione porta avanti da oltre vent'anni come riferimento in Sardegna per tempestività di intervento, efficienza e alta professionalità.



Per contatto diretto con la società sarda, scrivere a questo indirizzo:

Mail: info@arsingeniaria.it

Pagina Facebook: https://bit.ly/FB_ARSINGENIARIA



