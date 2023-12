Obicà Mozzarella Bar è il luogo perfetto per celebrare le feste con parenti, amici e colleghi.



Natale è alla porte!

Inizia dicembre e per le vie della città si inizia a respirare l’aria delle Feste: è tempo quindi di celebrare insieme ad amici, parenti e colleghi con uno speciale evento natalizio.

Obicà Mozzarella Bar, nella Food Hall di Rinascente Cagliari Via Roma, è la location ideale per trascorrere una serata indimenticabile all’insegna del cibo italiano di qualità, con un’imperdibile vista sul porto della città.

Grazie all’ampia e variegata offerta food, Obicà offre proposte personalizzate sia per piccoli gruppi di persone che per eventi di grandi dimensioni, con ricette realizzate con i migliori ingredienti italiani, da gustare in antipasti, primi e secondi piatti, zuppe, pizze e insalate.



I menù Obicà per gli eventi

Obicà accoglie gli ospiti degli eventi di Natale con proposte di menù a 3 o 4 portate.

Dagli antipasti con la regina dell’offerta gastronomica Obicà, la Mozzarella di Bufala Campana DOP, da gustare ad esempio nella Caprese Rivisitata o nella Gran Degustazione di Mozzarelle, fino a un’ampia selezione di Small Plates, ideali per la condivisione, come le Crocchette di Scarola e Alici o l’Hummus di Barbabietola.

A seguire, si possono scegliere originali portate principali, come i Primi Piatti con Pasta di Gragnano IGP o le Pizze, il cui impasto con lievito madre naturale e farina di tipo 1 è caratterizzato da fragranza e alta digeribilità. Assolutamente da provare la Pizza Capocollo di Martina Franca con Mozzarella di Bufala, Cime di Rapa, Pomodori Datterini Gialli o la Pizza Burrata e Pomodorini con Mozzarella di Bufala, Pacchetelle di Pomodorino del Piennolo del Vesuvio DOP, Pomodori Datterini Gialli, Cialde di Grana Padano DOP al Basilico.

Tra i secondi, meritano una menzione speciale la Tagliata di Chianina con Patate Arrosto, Carciofi Fritti e l’iconico Burrata Burger con Chianina, Pancetta Arrotolata, Cime di Rapa, Ketchup di Peperoni, Patate Novelle.

Per chi invece preferisce celebrare il Natale con un evento standing, Obicà propone la rilettura in versione Finger Food dei piatti del proprio menù, ideali per gustare tante specialità nel corso della serata e accontentare il palato di tutti gli ospiti del proprio evento.

Ma che Natale sarebbe senza un brindisi?

La carta vini di Obicà propone una selezione delle migliori etichette italiane, accostando marchi iconici a piccoli produttori locali. Per chi preferisce il mondo della miscelazione, Obicà offre non solo i cocktail classici italiani come il Negroni, lo Sbagliato e lo Spritz, ma anche drink originali dallo spirito cosmopolita.

Info e prenotazioni per eventi

Obicà Mozzarella Bar

Food Hall 6° Piano – Rinascente Cagliari Via Roma

Tel. 070 3328478 - eventicagliari@obica.com

