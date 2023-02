Seconda tappa, a Barumini, per il ciclo di conferenze sul patrimonio storico-culturale e archeologico isolano che rappresentano un viaggio, insieme a importanti esperti di settore.

E dopo il primo incontro, interamente dedicato a sa Olla a orlo ingrossato de su Nuraxi, che è ritornata a Barumini eccezionalmente per l’appuntamento proposto dal Museo Archeologico Nazionale di Cagliari, il calendario di incontri prosegue con uno spaccato sulla storia dei retabli in Sardegna a partire, proprio, da Barumini con il suo splendido Retablo della Parrocchiale.

Venerdì 10 febbraio, nella sala conferenze del Centro G.Lilliu, a partire dalle ore 17.15, ci sarà la serata dedicata all’incontro intitolato: "I retabli in Sardegna dal XV al XVI secolo" curato da Lucia Siddi, storica dell’arte e già funzionaria del Ministero dei Beni Culturali. Con lei si partirà dall’analisi del termine retablo per raccontare la sua origine, come e da chi venivano realizzati. Un viaggio che parte dall’alba del Quattrocento per arrivare a raccontare le opere più significative del periodo.

Attraverso una carrellata di circa 40 immagini, la storica dell’arte analizza le opere anche dal punto di vista tecnico, mostrando alcune indagini diagnostiche che aiutano a capire la complessità di questi particolari manufatti. Ampio risalto verrà dato proprio al retablo della parrocchiale di Barumini e si proseguirà con l’analisi delle opere, ancora conservate, del territorio, a partire sempre dal loro sito originario, fino ad arrivare alla fine del 1.500 e gli ultimi Epigoni della Scuola di Stampace.

Anche questo appuntamento organizzato dal Comune e dalla Fondazione Barumini sistema cultura, è inserito nel percorso di formazione del personale della Fondazione. L’incontro è comunque aperto alla partecipazione di tutti per continuare ad affrontare momenti di confronto sull’importanza della tutela, nonché di conservazione e promozione, delle bellezze della storia sarda.

L’appuntamento successivo, poi, in programma il prossimo venerdì 17 febbraio (dalle ore 17.15), sarà incentrato su "Ricerche archeologiche in Alta Marmilla: recenti indagini e prospettive della ricerca", con Riccardo Locci.

