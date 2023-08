E’ appena sbarcata sull'Isola per alcuni giorni di vacanza, ma relax ancora poco. Ci sono servizi, interviste, fotografi che attendono una delle dive più richieste dello star system.

Valeria Marini, attrice, soubrette e imprenditrice sarda ma trapiantata a Roma dopo gli studi al Liceo Dettori di Cagliari, si gode la sua Sardegna dopo una intensa stagione televisiva che l’ha vista protagonista in veste di cantante a "Tale & Quale Show" di Carlo Conti e successivamente al "Cantante Mascherato" trasmissione cult di Milly Carlucci.

E sì perché per il canto Valeria Marini ha sempre manifestato una particolare predisposizione.

Nel 2010 uscì il suo primo singolo, a cui fecero seguito altre 4 registrazioni fino all’ultimo che non poteva che intitolarsi “Baci Stellari”.

Ma stavolta Valeria Marini non è sola nella sua terra del cuore: la breve vacanza in Costa Smeralda l’ha voluta condividere con il suo nuovo compagno, Gerolamo Cangiano, un amore sbocciato di recente dopo un periodo sentimentale piuttosto travagliato.

Imprenditore nel settore nautico, dallo scorso anno "Gimmi" Cangiano è deputato di Fratelli d’Italia e componente della Commissione Cultura, Istruzione e Scienza.

Tutto lascia presagire un solido e duraturo legame, del resto Valeria Marini è molto generosa in amore e non pone mai barriere.

Le abbiamo rivolto tre domande tra una pausa e l’altra del set allestito al Colonna Resort di Cala Granu dove, oltre a godersi uno dei litorali più belli del mondo, sta lavorando ad una delle prossime puntate di "Felicità", il talk show-rotocalco di spettacolo, moda e costume condotto da Pascal Vicedomini che andrà in onda su Rai 2 a fine agosto.

Quindi è ufficiale, dopo i gossip del mese scorso il rapporto con Gerolamo Cangiano procede a gonfie vele?

«Si, siamo venuti insieme qui a Porto Cervo in questo posto magico perché volevo che Gimmi conoscesse la Sardegna. Lui è molto dolce, attento e mi riempie di coccole. Abbiamo entrambi una vita frenetica ed intensa quindi in questi pochi giorni di vacanza saremo sempre insieme e lo guiderò alla scoperta di luoghi da favola che tutti dovrebbero conoscere. Magari la prossima estate andremo anche al Sud, nella mia Cagliari che è una città davvero splendida. Lo porterò nelle spiagge più belle del litorale meridionale ed a visitare i principali monumenti dell’età nuragica come la Reggia di Barumini, sito archeologico tutelato dall’Unesco. Sono certa che anche a lui verrà molto presto il ‘mal di Sardegna’. Non si può non restare affascinati da questa terra meravigliosa e così ricca di bellezze naturalistiche, culturali e paesaggistiche».

Un’annata di grandi soddisfazioni e di successi in tv. Qual è il suo bilancio?

«Devo dire che sono molto contenta di come è andato il lavoro in quest’ultimo anno. Si è parlato tanto di Tale & Quale Show, in particolare per i siparietti con Cristiano Malgioglio: lui è un grande e meraviglioso artista, un poeta della canzone italiana che ha sfornato successi intramontabili ed i suoi commenti alla fine delle mie esibizioni, sebbene un po' coloriti, hanno permesso al pubblico di apprezzare ancora di più la mia partecipazione ed il mio impegno. Stupenda anche l’esperienza al Cantante Mascherato, un programma davvero stimolante della splendida Milly Carlucci. E poi io adoro cantare quindi tutte le esperienze in questo segmento dello spettacolo sono per me fonte di crescita professionale e di stimolo».

Dopo le vacanze cosa la aspetta?

«Tanti progetti come sempre, molta televisione e soprattutto la promozione mondiale del film “Billie's Magic World”, presentato in anteprima assoluta al Taormina Film Festival lo scorso giugno. E’ un film per bambini che alterna riprese in live action con l'animazione ed è una produzione 100% italiana con in prima linea Minerva Pictures, Iervolino & Lady Bacardi Entertainment, girata a Roma e pensata per un pubblico d'oltreoceano. Sono davvero felice che Francesco Cinquemani mi abbia scelto per un ruolo accanto a due mostri sacri del calibro di Alec e William Baldwin ed assieme ad altri straordinari attori di caratura internazionale. Siamo in trattative anche con la Spagna per un'importante collaborazione ma ancora non posso dire nulla. Ne riparleremo, spero, presto. Baci stellari a tutti i lettori de L’Unione Sarda».

L.P.

© Riproduzione riservata