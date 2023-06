Giorgia Palmas si trasforma in “guida turistica” e dimostra tutto il suo amore per la Sardegna snocciolando consigli ai follower su cosa mangiare, dove andare e quali spiagge scegliere se si sceglie l’Isola come meta per le vacanze.

La showgirl e modella ha infatti aperto una “finestra” nelle sue storie su Instagram per rispondere alle domande dei fan. E sono stati molti i quesiti riguardanti luoghi e tradizioni di Sardegna.

“Piatti da provare?”, chiede un follower. E Giorgia non ha dubbi: «Malloreddus, culurgiones, formaggi, seadas, dolcetti tipici… ma se venite ad agosto (magari inoltrato) non perdetevi i fichi d’india».

E poi le spiagge migliori di Villasimius, uno dei suoi luoghi del cuore: «Giunco, Punta Molentis, Porto Sa Ruxi...».

E non mancano consigli sui ristoranti da provare e sulle esperienze da non farsi mancare per una vacanza perfetta, dalle passeggiate al tramonto alle gite in gommone all’Isola dei Cavoli e alla scoperta delle calette più belle e nascoste.

(Unioneonline/l.f.)

