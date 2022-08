In certi ambienti di Roma non si parla d’altro: Ilary, Totti e Noemi. Quest’ultima, secondo voci sempre più insistenti, aspetterebbe anche un bimbo dall’ex capitano. E questa sarebbe proprio la “goccia” che avrebbe fatto traboccare il vaso, quello dell’orgoglio di Ilary Blasi, che aveva anche chiesto al marito – da cui ormai si sta separando – di non apparire in pubblico con la sua nuova compagna, anche se tutti sapevano, a quanto pare.

Noemi Bocchi, intanto, mantiene un profilo basso e rimane in zona Capitale per le vacanze, inseguita dai fotografi che tentano di rubare scatti anche in compagnia di Totti. Finora hanno avuto poco successo, lui è sempre con i figli al mare, lei al Circeo. A guardare le ultime foto non si direbbe certo in stato di gravidanza, ma i rumors non badano a questo.

Insomma non resta che aspettare la prossima puntata.

(Unioneonline/s.s.)

