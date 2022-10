Prima foto insieme per Francesco Totti e Noemi Bocchi.

L’ex capitano della Roma e la nuova fidanzata si mostrano felici e sorridenti al compleanno di lui (46 candeline il 27 settembre) in uno scatto di Diva e donna.

Un party a sorpresa organizzato da lei in un locale a Santa Severa, sul litorale laziale: lo stesso, pare, in cui il calciatore ha chiesto la mano di Ilary Blasi. Una serata di relax e spensieratezza in attesa della battaglia legale che lo attende per il divorzio dalla conduttrice dell’Isola dei Famosi.

Il calciatore, si racconta nel servizio, ha baciato davanti a tutti Noemi, che frequenta ormai da mesi – da ottobre come amica, da Capodanno come qualcosa di più – con la benedizione dei suoi bambini.

E infatti alla festa, oltre agli amici intimi, c’erano anche i tre figli Cristian (17) Chanel (15) e Isabel (6).

Francesco e Noemi, ha raccontato il pr romano Alex Nuccetelli, “si sono conosciuti a un evento di padel in Sardegna, dove lui era con Ilary”.

