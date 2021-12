Biagio Antonacci è diventato papà per la terza volta. L’annuncio è arrivato su Instagram dove il cantante ha pubblicato una foto in cui si vede un albero appena piantato, con un fiocco azzurro. “Che ci sia un nuovo albero per ogni nuova vita – si legge nella didascalia – È nato Carlo, mio figlio”.

A darlo alla luce è stata la compagna di Antonacci, Paola Cardinale, ma l’artista 58enne ha già altri due figli con Marianna Morandi, Paolo e Giovanni.

Tantissimi gli auguri da parte di fan ma anche di personaggi famosi come Carlo Conti, Rita Dalla Chiesa, Jovanotti, e persino l’ex suocero, Gianni Morandi.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata