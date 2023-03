Dopo mesi di silenzio Gerard Piqué parla per la prima volta della canzone con cui Shakira ha raccontato al mondo la fine della loro love story.

Frecciatine, doppi sensi, attacchi a muso duro, sempre con un irresistibile ritmo latino in sottofondo. Così la star colombiana ha “dissato” l’ex marito, con il singolo “Music Sessions #53”. Dopo l’uscita del brano l’ex calciatore, per qualche mese, ha deciso di non commentare quanto successo, per non dar adito alle chiacchiere.

Ma a infrangere questo rigore è arrivata l’intervista rilasciata al programma radiofonico “El mon” in onda su RAC1: «La canzone l’ho sentita», confessa sorridendo. Ma il suo viso cambia espressione quando parla dei figli: «Dobbiamo proteggerli. Loro devono starne fuori, non hanno colpe».

E parla ancora di responsabilità, quelle che due genitori – nonostante il fallimento di un matrimonio importante – devono comunque avere sulle spalle. Perché l’amore finisce ma i figli restano. E anche se è ormai sulla pubblica piazza la notizia che tra le tante cause della rottura con Shakira ci sia la sua infedeltà e la nuova storia d’amore con la giovanissima Clara Marti (classe ‘99), Piqué non si sbilancia di fronte alle domande che lo punzecchiano. E sulla scelta della ex moglie di dedicargli una canzone: «Ognuno prende le proprie decisioni, scegliendo e valutando secondo la propria coscienza. E non voglio approfondire la questione. Voglio solo che i miei figli stiano bene. Con loro ho sempre avuto un rapporto molto stretto e voglio solo che stiano bene».

