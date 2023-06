«È successo tutto insieme, la mia casa stava cadendo a pezzi».

Shakira racconta all’edizione spagnola di People i retroscena della burrascosa fine della sua decennale relazione con Piqué: «Ho scoperto attraverso la stampa che ero stata tradita, mentre mio padre era in terapia intensiva. Pensavo che non sarei sopravvissuta a tutto quello».

Lei e Piqué, genitori dei piccoli Milan e Sasha, avevano già deciso da qualche mese di lasciarsi e proprio mentre lei stava raccogliendo i cocci della fine di quell’amore suo padre, William Mebarak Chadid, è stato ricoverato per una caduta: «Era venuto a Barcellona per starmi vicino, dopo che la tristezza per la separazione mi stava consumando. Durante la prima comunione di Milan è rimasto gravemente ferito per un incidente».

La cantante colombiana, 46 anni, fino a quel momento era ancora in buoni rapporti con l’ex calciatore spagnolo, 36. E sentiva il bisogno di averlo al suo fianco: «L'uomo che ho amato di più nella mia vita, volevo andare dal mio miglior amico per avere i consigli di cui avevo bisogno». Ma lui, e Shakira lo ha scoperto dai giornali, si era già buttato tra le braccia della modella 22enne Clara Chia Marti. Una notizia che Shakira ha vissuto come un vero tradimento.

Fortunatamente il padre si è poi ripreso: «Ha superato il COVID una volta, due incidenti, una polmonite e cinque interventi chirurgici. Tutto questo a 91 anni, in meno di sei mesi. Mio padre è il più grande esempio di resilienza e mia madre è stata al suo fianco giorno e notte».

Quanto alla rottura con Piqué, cui ha dedicato la famosa revenge song BZRP Music Sessions #53 da milioni di streaming: «Ho attraversato negazione, rabbia, dolore, accettazione, dolore, speranza, inganno, speranza di nuovo, eccitazione... Tante emozioni e sensazioni, che solo attraverso le mie canzoni sono riuscita a districare, per capirmi meglio».

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata