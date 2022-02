Arrivano dai social le prime foto della nuova fidanzata di Leonardo Pieraccioni. Nuova nel senso che fino ad ora di conferme ufficiali non ce n’erano state, ma la frequentazione sarebbe cominciata tre anni fa. Teresa Magni, 16 anni meno del regista 56enne toscano, ha pubblicato uno scatto che li ritrae insieme.

Un mesetto fa, sempre lei aveva ironicamente commentato con un “aiuto, mi seguono”, un’immagine con Pieraccioni sullo sfondo. E questa era valsa come una conferma alle indiscrezioni che da tempo giravano sulla relazione. Adesso i due compaiono insieme, in un doppio primo piano, e come didascalia solo un cuore rosso. Di Teresa si sa molto poco, non frequenta il mondo dello spettacolo, ed è molto riservata.

Il regista aveva confidato agli amici che, dopo la fine del rapporto con Laura Torrisi, dalla quale ha avuto una figlia, difficilmente un’altra donna lo avrebbe conquistato, e invece, a quanto pare, le cose sono totalmente cambiate.

(Unioneonline/s.s)

© Riproduzione riservata