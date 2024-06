Rupert Murdoch si è sposato per la quinta volta.

Il tycoon 93enne è convolato a nozze con Elena Zhukova, l'ex suocera dell'oligarca russo Roman Abramovich, a Moraga, la mansion in California di Murdoch. Imponenti le misure di sicurezza adottate per mantenere la riservatezza e tenere le nozze lontano dai paparazzi.

La coppia ha iniziato a frequentarsi la scorsa estate dopo che il precedente fidanzamento del magnate con la cappellana della polizia Ann Lesley Smith era andato a rotoli dopo appena due settimane. Poco dopo la rottura, il tycoon ha incontrato Zhukova, scienziata di 25 anni più giovane arrivata negli Stati Uniti insieme all'ex marito mentre si stava chiudendo l'era dell'Unione Sovietica.

Murdoch e Zhukova si sono conosciuti a un evento organizzato dalla terza moglie di lui, Wendi Deng, grande amica della figlia di lei, Dasha Zhukova, una modella russa nota per il matrimonio con l'oligarca ed ex proprietario della squadra del Chelsea Roman Abramovich.

Le nuove nozze non avranno probabilmente alcun impatto sull'assetto delle sue società, controllate da un trust di famiglia le cui azioni fanno capo al magnate e ai suoi quattro figli più grandi (ne ha in tutto sei). Il matrimonio però riaccende l'attenzione sulla vita privata di Murdoch, da anni al centro di gossip e fonte di ispirazione per la pluripremiata serie tv "Succession”. Prima di Zhukova, Murdoch è stato sposato con Patricia Booker, Anna Murdoch Mann, Wendi Deng e Jerry Hall, l'ex moglie di Mick Jagger scaricata nel giugno 2022 con una email.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata