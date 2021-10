Scontro a distanza tra i campioni del nuoto Massimiliano Rosolino e Federica Pellegrini.

Tutto parte da un’intervista del 43enne sul Corriere della Sera, in cui si lascia andare a qualche commento sulla Divina. Tra i due non c’è stato mai alcun flirt, rivela, è solo “una leggenda metropolitana”. Sul piano sportivo però Pellegrini l’ha “vista nascere”: “A 16 anni era già ‘principessa’, nonostante non avesse vinto ancora nulla”.

“Fede o la ami o la odi – continua -. Io preferisco valutarla solo dal punto di vista tecnico, ma è sempre stata collocata su un piedistallo. Ci sta sopra ancora adesso, diciamo la verità. Arrivi a un punto della carriera nel quale sei inattaccabile. Lei lo è a prescindere: rappresenta lo sport nazionale al femminile e la longevità agonistica”. Ancora, "genera un ‘effetto dolby’: a parità di prestazione batte per ritorni un Paltrinieri che ha già vinto più di me e di lei e che in Giappone s’è preso due medaglie dopo la mononucleosi”.

La reazione di Pellegrini non si fa attendere: “Da quanto leggo sui giornali a qualcuno rode il c...”, dice non troppo sibillina in una storia di Instagram. E poi: “Se vogliamo fare i paladini della giustizia almeno diciamo le cose giuste”.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata