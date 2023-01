Ritorno di fiamma inaspettato tra l’influencer Serena Enardu e il cantante Pago che, dalle pagine del settimanale “Chi”, le ha fatto la proposta di matrimonio: «Serena, mi vuoi sposare?».

La loro relazione, costellata da rotture e riappacificazioni, sembra arrivata a un punto di svolta importante. Il primo passo lo avrebbe fatto lei, dopo due anni di lontananza: «Non mi vergogno a dirlo. È successo un pomeriggio, tutta colpa di un caffè...», confessa lei. La coppia così ha raccontato il loro riavvicinamento, iniziato dalla proposta dell’influencer di un incontro “a tu per tu”. «Anche se ci siamo evitati per quasi due anni – continua la Enardu – a metà agosto Pago è venuto a casa mia per salutare mio figlio Tommy, che andava a studiare negli Stati Uniti. Quel pomeriggio ho fatto in modo che rimanessimo soli...».

Lui, in quella occasione, si sarebbe mostrato titubante: «Era una scusa. L'ho fissata e le ho detto che sarei andato via per evitare “danni”». «È andato via sul serio – continua a raccontare lei –. La sera però, sapendo che il giorno dopo sarebbe partito, gli ho mandato un messaggio: Ti va di fare due chiacchiere?».

L’ultimo tentativo di lei è andato a buon fine. «Ho paura», le ha risposto Pago che si è comunque presentato all’appuntamento. «Sono andato da lei e abbiamo ripercorso tutto il periodo che ci ha tenuto distanti, ma sempre vicini. Poi siamo crollati uno nelle braccia dell’altra», confessa lui. Il loro è un amore che è rinato lontano dai social perché, come hanno capito entrambi, l’esposizione mediatica (con la loro partecipazione ai reality Temptation Island e Grande Fratello Vip) non avrebbe facilitato le cose: «Forse anche evitandolo sarebbe andata così. Ma ora si fa sul serio».

ll ritorno è ufficiale e definitivo: «Possiamo essere un esempio positivo per chi crede davvero nell’amore». «Oggi ci siamo ritrovati come nuovi, più maturi, pronti al vero amore. Grazie al passato, viviamo questo nuovo presente bellissimo», conclude lei, precisando anche che «non ci sposeremo domani. Ne abbiamo parlato, ma di certo faremo le cose con calma senza staccarci mai più».

