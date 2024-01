Renzo Bossi, 35enne secondogenito del fondatore della Lega Umberto, ha sposato oggi la fidanzata Izabela Corina.

La cerimonia civile è stata officiata nel museo civico Bodini a Gemonio (Varese) da Samuel Lucchini, sindaco del piccolo comune del Varesotto dove la famiglia del senatur vive da tempo.

Per il Trota (così lo aveva ribattezzato Umberto) una cerimonia intima e blindata a cui hanno partecipato solo i più stretti familiari degli sposi, a cominciare da Umberto ovviamente, arrivato in carrozzina con la moglie Manuela Marrone.

Non erano presenti esponenti di spicco della Lega o importanti personalità politiche. Più in là, in data ancora da definire, sarà celebrata anche la cerimonia religiosa.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata