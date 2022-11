Pamela Prati fuori dal Grande Fratello Vip.

La showgirl ozierese, 63 anni, è stata eliminata dalla gara di Canale Cinque, essendo la meno votata tra Attilio Romita e Giaele.

“Sono soddisfatta”, ha commentato, “se dovessi avere il biglietto di ritorno lo rifiuto”.

Nella casa ha ricevuto la sorpresa di Marco Bellavia, l'ex concorrente uscito dopo aver manifestato problemi di depressione e con il quale aveva stretto un bel rapporto di amicizia che potrebbe diventare presto qualcosa di più: "Sei stata molto brava, anche fuori ti hanno notato – le ha detto Bellavia -. Sei una donna fantastica e ricordatelo sempre. Io sono qua fuori, vorrei sentirti dire qualcosa nei miei confronti".

E ancora: "Se tu stai dentro, io ti aspetto. Sei una donna meravigliosa che ancora può innamorarsi. Io e te possiamo sempre innamorarci".

E infatti, non appena Pamela è uscita, si sono abbracciati e stampati un lungo bacio in bocca sulle note della colonna sonora de “Il tempo delle mele”, continuando a coccolarsi per tutto il tempo.

(Unioneonline/D)

