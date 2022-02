Il caso del fantomatico Mark Caltagirone, nonostante siano passati due anni, torna alla ribalta e a parlarne di nuovo, interrogata da Francesca Fagnani, conduttrice del programma “Belve”, è la protagonista, Pamela Prati.

Ripercorrendo la triste vicenda – in breve: la showgirl sarda era convinta di essere fidanzata e prossima alle nozze con un uomo che nella realtà non esisteva e ha accusato le due ex amiche Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo di aver architettato il tutto -, ha spiegato che sulla sua drammatica storia Barbara D’Urso ha realizzato decine di puntate del programma “Live – Non è la D’Urso”. In un’occasione Pamela Prati ha lasciato lo studio, in un’altra non si è presentata. Insomma da allora ha deciso di non partecipare a trasmissioni del Biscione: “Sono in causa con Mediaset – ha detto - e con colei che ha divulgato delle cose bruttissime sulla mia persona… Barbara D’Urso”. Quest’ultima sarebbe stata invitata a prendere parte a “Belve”, ma avrebbe rifiutato.

