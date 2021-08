"È stata una storia d’amore stupenda, mi porterò dentro i momenti più belli e li ricorderò sempre con un sorriso. Però a volte semplicemente le cose prima cambiano e poi finiscono. Ci abbiamo provato e riprovato, ci siamo aspettati, supportati ma siamo arrivati insieme a capire che le nostre strade purtroppo devono dividersi".

Con queste parole, affidate a un post su Instagram, Luca Onestini ha annunciato ai suoi follower la fine della storia d’amore con Ivana Mrazova.

I due, volti noti del mondo della tv (Uomini e Donne, Grande Fratello vip), stavano assieme da 4 anni. Ora l’ufficializzazione della rottura, confermata anche da Ivana, che sempre sui social ha rotto il silenzio, spiegando: “La nostra storia purtroppo è finita. Penso che non siamo riusciti a gestire una cosa che era bellissima. In più l’ultimo anno ci ha messo davanti a tante prove che non abbiamo superato. Mi dispiace perché erano quasi 4 anni bellissimi insieme, con tanto tanto amore e tanta complicità”.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata