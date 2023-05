All’inizio dell’anno ha scalato le classifiche con la sua hit “Session 53”, brano con cui le ha “cantate”, nel vero senso della parola, all’ex marito Gerard Piquè, accusandolo di tutto e di più.

Oggi gli affari di cuore di Shakira tornano sulle prime pagine dei siti di news e di gossip di tutto il mondo, dopo che la popstar colombiana è stata avvistata tra i vip che hanno assistito al Miami Grand Prix 2023 di Formula Uno.

A margine della gara in Florida, infatti, la cantante e ballerina 46enne è stata paparazzata nell’esclusivo ristorante Cipriani, dove era in corso una serata organizzata dalla Mercedes: per lei un posto speciale di fronte a Lewis Hamilton.

Quanto basta per innescare i rumors su un suo possibile, nuovo flirt proprio con il pilota britannico sette volte campione del mondo.

E, secondo quanto si vocifera, sarebbe stato proprio l’asso dei motori, 38 anni, a invitarla a partecipare.

