Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno annunciato la loro separazione, dopo dieci anni di amore inclusi otto di matrimonio, da pochi giorni ma le indiscrezioni già si sprecano.

Ce n’è una che circola insistentemente ed è stata diffusa dal settimanale Chi: l’imprenditore, che ha trascorso il weekend a Cortina con le figlie Sole e Celeste, sarebbe stato visto sempre affiancato da una donna bionda.

Si tratterebbe dell’assistente della stilista Elisabetta Franchi, padrona di casa. Tra Tomaso e la misteriosa donna ci sarebbe un’affinità particolare da mesi, anche se ovviamente può trattarsi di semplice amicizia e nulla di più.

Secondo Chi “Tomaso s’aggrappa ai sorrisi dell’amica Elisabetta Franchi e alla presenza della bionda amica della stilista, che non lo perde mai di vista… e questo succede da tempo. Da quel tempo in cui Michelle non c’era già più nella sua vita”.

In attesa di ulteriori sviluppi la conduttrice si consola in Sardegna, dove festeggia i suoi appena compiuti 45 anni. Compleanno celebrato anche da Trussardi, che le ha dedicato una storia su Instagram: “Tanti auguri a una donna straordinaria”, aveva scritto.

La coppia da tempo viveva in case separate, lei a Milano e lui a Bergamo. Poi la decisione di ufficializzare la rottura con un comunicato congiunto diffuso dall’Ansa, nel tentativo di mettere a tacere il gossip. Che in realtà si è scatenato.

