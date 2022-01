Il matrimonio tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, una delle coppie famose più amate, sarebbe al capolinea.

A scriverlo è “Diva e Donna” e per il momento almeno da Hunziker, attivissima sui social, non è arrivata alcuna smentita. Qualche piccola prova su Instagram c’è: le foto di coppia ormai sono un lontano ricordo e la presentatrice ha trascorso le vacanze di Natale con l’attrice e sua grande amica Serena Autieri, oltre che con le figlie, a San Cassiano in Alto Adige.

Di Trussardi però nessuna traccia: non le ha raggiunte per lavoro o per la scelta di stare separati, almeno per un po’?

I due si sono sposati nel 2014 e hanno due bambine, Sole di nove anni e Celeste di sette. Nel 2009 il divorzio di Michelle Hunziker dal suo primo marito, Eros Ramazzotti, da cui ha avuto Aurora. Anche Ramazzotti si è risposato nel 2014 con la modella Marica Pellegrinelli, ma si sono lasciati nel 2019.

(Unioneonline/D)

