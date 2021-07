Come ogni estate anche Melissa Satta è approdata in Sardegna per godersi lo splendido mare della sua terra d’origine.

Dopo aver girato in barca nella zona di Capri, la showgirl e modella e i suoi compagni di viaggio hanno fatto rotta verso le coste sarde e lei stessa ha postato i primi scatti dalle acque azzurre e cristalline della Gallura.

Per Melissa, che come al solito appare in forma smagliante, un vero e proprio tuffo nel blu dipinto di blu, per fare snorkeling tra banchi di pesci e fondali da sogno.

Il tutto “condito” da sorrisi e momenti di relax e spensieratezza. Il modo perfetto per staccare la spina dagli impegni professionali che la fanno girare per il mondo.

