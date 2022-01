“Non me l’aspettavo, non è stata una mia scelta”. Melissa Satta parla apertamente della fine del matrimonio con Kevin Prince Boateng nel salotto di Verissimo (la puntata andrà in onda sabato).

La showgirl di origine sarda ripercorre quel periodo e parla di momenti molto difficili da superare, “anche se è un dolore che rimane sempre”. “È andata così – aggiunge – ma oggi sono molto felice”. E questa serenità è dovuta, almeno in parte, al suo nuovo compagno, Mattia Rivetti, una relazione che è stata resa pubblica di recente con la pubblicazione di alcune foto insieme sui profili social: “Mi dà qualcosa di completamente diverso da quello che ho avuto fino adesso”. E poi: “Mio figlio (Maddox, avuto da Boateng, ndr) ha quasi otto anni e non vorrei che rimanesse figlio unico. Con calma, si fa tutto. Vedremo. Ma in futuro mi piacerebbe ricreare una famiglia. Un altro matrimonio non so se lo farei, non è la mia priorità, ma mai dire mai”.

Melissa e Kevin Prince si erano sposati nel 2016 in Sardegna. Dopo una crisi ai primi del 2019, l’addio definitivo nel dicembre 2020.

