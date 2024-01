«Nella mia vita c’è una presenza importante a cui tengo molto».

Massimo Giletti, 61 anni, da tempo “scapolo”, racconta al settimanale Gente che ha finalmente trovato l’amore. Da tempo si vocifera di una sua relazione con la campionessa di sci Sofia Goggia, 31, con cui è stato paparazzato insieme ma mai in atteggiamenti intimi.

«Non è detto che io sia solo, ho semplicemente tutelato chi c’è», ha specificato: «Nella mia vita c’è qualcuno e me lo tengo stretto, ma non ho mai raccontato la mia vita privata. Non ne parlo volentieri».

E sul matrimonio e la possibilità di mettere su famiglia: «Mai dire mai, nella vita. Anche persone come me andando avanti sentono nella propria mente emozioni diverse. Una volta ero chiuso a questa cosa, ora no: anche all’idea del matrimonio ora sono aperto».

Sul lavoro, dopo la chiusura di "Non è l'Arena" su La7, rivela di avere progetti in Rai: «Ma quello che farò dopo ancora non è chiaro ed è possibile tutto perché ho più offerte».

