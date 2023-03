«Se sono fidanzata? In realtà non ho ancora capito. Sono in una relazione, ma non ho ancora capito». Così Sofia Goggia ha risposto allo youtuber Denis Tarantello – in arte Sinnaggagghiri (Sinna) – in merito alla sua vita privata finita al centro dell’attenzione mediatica nelle ultime settimane.

La campionessa azzurra, cui voci sempre più insistenti attribuiscono un flirt con Massimo Giletti, ha confermato dunque come sia al momento emotivamente coinvolta in una relazione.

Appena pochi giorni fa il giornalista, intervistato da Francesca Fagnani, aveva citato la sciatrice proprio a inizio trasmissione: «Pensavo a Sofia Goggia che una sera faceva la tua imitazione in un modo pazzesco», il suo esordio. E quando l'intervistatrice ha affondato proprio sulle relazioni di Giletti lui ha risposto: «Amo le montagne». Con la Fagnani che ha insistito: «Quelle vincenti».

Nessuna ammissione definitiva, al momento, da parte dei due interessati, ma sicuramente dichiarazioni che hanno acceso il gossip.

Lo scorso maggio la presunta coppia sarebbe già stata paparazzata da “Diva e Donna” durante una cena, ma in quel caso era stata la stessa Goggia a smentire e far tacere le chiacchiere.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata