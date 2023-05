«La solitudine è un punto di forza».

L’elogio della solitudine di Martina Colombari scatena i follower che hanno temuto un allontanamento dal marito, l‘ex calciatore Billy Costacurta da cui ha avuto il figlio 18enne Achille. Rottura smentita categoricamente.

«Neanche io mi innamorerei di me, dico sul serio – scriveva l’ex Miss Italia sui social -. Rendo complicato anche un puzzle da dieci pezzi, perché incastrarsi non è una cosa superficiale, per incastrarsi ci vuole logica. E poi io rifletto troppo sulle cose, penso troppo e guardo poco, perché mi piacciono le persone che non guardano chiunque, quelle che sanno stare da sole, perché la SOLITUDINE è un punto di forza».

«Forse qualcuno, anzi forse più di qualcuno, ha frainteso… – ha precisato in un secondo momento -. Parlavo di solitudine, di quanto sia necessario per me stare da sola, in silenzio, lontano dal caos, dedicarmi a ciò che mi fa stare bene e di cui ho bisogno…».

Nessun pericolo dunque per il matrimonio con Costacurta, che risale al 2004. L’ex difensore del Milan l’anno precedente aveva ottenuto dalla Sacra Rota l’annullamento delle nozze con Floriana Lainati.

