“Vorrei un altro figlio, io e mi marito ci stiamo provando”.

Lo ha confidato Manuela Arcuri, ospite a “Verissimo”.

L’attrice 44enne ha parlato del suo desiderio di diventare di nuovo mamma dopo Mattia, nato nel 2004.

"Avevo pensato di non volere altri figli - ha spiegato -, era impegnativo, ho lasciato il lavoro. Oggi che abbiamo trovato un nostro equilibrio, ci stiamo provando e se non dovesse arrivare stiamo valutando anche l'adozione. So che non è semplice per la burocrazia, ma è un’alternativa che teniamo in considerazione. Inoltre se tra un anno non dovessi rimanere incinta, valuterei anche qualche cura specifica”.

"Certo mi piacerebbe regalare una famiglia bella come la nostra a persone che non hanno avuto la nostra fortuna. Questa alternativa la teniamo in considerazione, tra un anno ci penseremo in maniera differente perché gli anni passano”, ha aggiunto.

Arcuri ha confermato anche che vorrebbe sposarsi anche in Italia dopo il matrimonio a Las Vegas con il compagno Giovanni Di Gianfrancesco con cui è legata da dieci anni: “Sto aspettando la proposta”.

(Unioneonline/F)

