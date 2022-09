Si allarga ancora la famiglia di Luca Argentero e Cristina Marino. L’attore, protagonista della serie Doc – Nelle tue mani, lo ha annunciato su Instagram.

Sullo sfondo il tramonto che si specchia sulle acque del mare di Gallipoli, in riva al mare loro due e la piccola Nina: “Io, te e una nuova luce”, ha scritto, aggiungendo per fugare ogni dubbio l’emoticon di un biberon e un hastag che spiega che molto presto saranno in quattro, #4OfUs.

Nel maggio del 2020 i due sono diventati genitori della piccola Nina Speranza, un anno dopo si sono sposati e ora lei è nuovamente in dolce attesa. Il sesso del nascituro non è stato svelato, ma dalla foto già si intravede il pancione di lei.

Che i due volessero una famiglia numerosa non è un segreto, come aveva confidato la stessa Cristina Marino in un’intervista: “Mi piacerebbe avere tre figli, sono giovane e ho il tempo. E se fosse per Luca metteremmo al mondo un’intera squadra di calcio”.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata